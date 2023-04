Procès des attentats de Bruxelles, la dernière question aux accusés : "Comment voyez-vous les faits et comment voyez-vous votre avenir ?"

Au procès des attentats de Bruxelles, c’était la quatrième journée d’interrogatoire des accusés. La présidente est revenue sur le séjour en Syrie de certains des accusés, sur la fuite de Mohamed Abrini après les explosions de Zaventem et sur l'appartement dans lequel se sont rendus Mohamed Abrini et Osama Krayem après avoir fait marche arrière à la dernière minute. La présidente a finalement posé sa dernière question aux accusés : "Quel est actuellement votre regard sur les faits et comment voyez-vous votre avenir judiciaire et civil ?".

Mohamed Abrini

Par rapport aux faits, Mohamed Abrini a reconnu avoir une grande part de responsabilité : "Je dois assumer. C’est mon destin. Je ne peux pas changer les choses, je ne peux pas revenir en arrière. J’aurais aimé, mais ce n’est pas possible". Il estime, par ailleurs, que certaines personnes manquent à l’appel dans le box des accusés. Il précise : "Pas que des barbus, aussi des hommes en costume cravate".

Quant à son avenir, l’accusé dit vivre au jour le jour avant de s’adresser aux victimes : "Ça vaut ce que ça vaut, mais je présente mes excuses aux victimes et à leurs proches".

Salah Abdeslam

L’accusé nie toute implication dans les attentats de Bruxelles. Sa réponse est donc brève : "Je suis monté dans un train et je n’ai pas pu en descendre. Si on prend l’évènement et qu’on le sort de son contexte, c’est une scène de crime abominable et je suis le premier à la condamner, mais si on la prend dans son contexte, c’est plus complexe", estime-t-il.

L'accusé, qui a été condamné à une peine de perpétuité incompressible pour les attentats de Paris, a ensuite évoqué son avenir et ce qu’il souhaite en faire : "Je vais essayer d’utiliser mon temps à faire quelque chose de profitable. Peut-être des études, quelque chose qui soit bénéfique et fructifiant pour moi".

Sofien Ayari

L’accusé est celui qui semble avoir le plus réfléchi à ce qui l’a amené à rejoindre la cellule des attentats. Ce matin, il avait évoqué son parcours en Syrie, les bombardements de la coalition et ces sentiments de haine et de colère qui avaient grandi en lui. Cet après-midi, il s'est adressé aux victimes : "Je leur souhaite de pouvoir se reconstruire. Je ne me sens pas légitime pour leur dire quoi que ce soit d'autre".

Quant à son avenir, l’homme a déjà été condamné pour la fusillade de la rue du Dries à Forest et lors du procès des attentats de Paris. À 29 ans, il sait qu’il passera encore de nombreuses années en prison alors il déclare : "Pour l’avenir, je ne sais pas. Ça ne dépend pas que de moi. Pour l’instant, la situation est très compliquée. Il faut un peu de patience et voir comment les choses vont évoluer".

Ali El Haddad Asufi

Depuis toujours, cet accusé nie toute implication. Il a, lui aussi, déjà été jugé à Paris. Il a donc entendu les récits des victimes de Paris et de Bruxelles : "Ce qui est difficile, à chaque fois, c’est d’être confronté à ces gens qui pensent que j’ai participé à ces faits. Alors que ça me dépasse".

L’homme espère pouvoir sortir le plus vite possible de prison, fonder une famille et : "essayer de reprendre une vie normale".

Bilal El Makhoukhi

Cet accusé est le seul à avoir fait usage de son droit au silence pendant l’interrogatoire. Et ce lors des questions portant sur les armes. Il a reconnu qu’il était le dernier à les avoir eues en main, mais il refuse d’en dire plus.

Il reconnaît qu’avant le témoignage des victimes, celles-ci n’étaient rien d'autre qu'un chiffre : "Le fait de les avoir vues, on se rend compte à quel point ce qui leur est arrivé a été cruel". Il pense notamment aux enfants qui se retrouvent sans un père ou une mère. Aux enfants qui ont été blessés. "C’est vrai que ça pousse à réfléchir", dit-il, avant de maintenir : "La cruauté qui leur est arrivée, c’est le résultat d’autres actes encore plus cruels dans le monde". Il fait, ici, référence aux bombardements de la coalition, argument habituel de la propagande de l'État Islamique repris par d'autres accusés de ce procès.

Enfin, l’accusé annonce : "Je vais assumer ma part de responsabilité parce que je ne peux pas dire que je n’en ai pas".

Hervé Bayingana Muhirwa

L’accusé qui a hébergé Mohamed Abrini et Sofien Ayari après les attentats de Zaventem et du métro veut clarifier une chose d’emblée : "Avant tout, je condamne ces attentats, sincèrement". Il ajoute : "J’ai rendu service, mais ce n’était en aucun cas en connaissance de cause. À aucun moment, je n’ai imaginé qu’il y aurait des attentats".

L’accusé estime aussi que, pour lui, le procès a réellement commencé au moment des témoignages des victimes. "J’ai pris conscience de la gravité des faits en écoutant les victimes. Je n’ai pas de mot face à la douleur qu’elles ont vécue. C’est très triste, je sais que c’est un mot basique...".

L’homme, comme Ali El Haddad Asufi, espère avoir une vie après ce procès : "Je sais que j’ai une famille qui m’aime et qui me soutient. J’espère avoir une vie après. J’ai toujours cet espoir".

Smaïl Farisi

L’accusé qui comparait libre est resté sans voix à la question de la présidente. Proche du malaise, il demande à sortir prendre l’air après avoir soufflé ces quelques mots : "Par rapport aux faits, c’est absurde. Il n’y a pas de mot pour décrire ça"

Ibrahim Farisi

Le frère de Smaïl Farisi, qui comparait également libre, a été bref dans ses réponses, mais ferme : "Par rapport aux faits, je ne les cautionne pas. Je ne suis pas dans cette idéologie. Et que justice soit faite".

Quant à son avenir, il répète cette même phrase : "Que justice soit faite", avant de préciser : "Pour le moment, je n’ai pas d’avenir. Après, je quitterai peut-être ce pays pour changer de vie".