Procès des attentats de Bruxelles : la cour d’appel rendra son arrêt sur les fouilles à nu avec génuflexion le 13 mars

Après avoir tenté de démontrer que ces fouilles ne se justifiaient pas et qu’elles étaient systématiques, et donc illégales, les avocats des accusés ont, eux, invité la cour à proscrire les fouilles telles qu’imposées aujourd’hui, avec application d’une astreinte en cas de non-respect.

"Les accusés se trouvent tous dans une situation très différente, avec des arguments et des vécus qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, l’État belge applique chaque jour les mêmes mesures systématiques et maximales à l’égard de chacun d’entre eux", a notamment exposé Me Cohen, avocat de Bilal El Makhoukhi. "Vous ne trouverez pas une fois dans les décisions individuelles (qui sont remises chaque jour à la cour d’assises et aux avocats des accusés et qui justifient les fouilles à nu, NDLR) le mot génuflexion", a relevé l’avocat.

Le 13 mars, l’arrêt de la cour d’appel ne sera pas prononcé sur le site de Justitia à Haren mais sera déposé au greffe et envoyé aux parties. Il ne sera donc pas lu en séance publique.