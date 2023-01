Procès des attentats de Bruxelles : l'ordonnance du juge des référés sur les conditions de transfert non appliquée : "On est dans un État de non-droit"

C'est la reprise au procès des attentats de Bruxelles après une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Cette reprise se fait après l'ordonnance rendue par le juge des référés concernant les conditions de transfert des accusés la semaine dernière. Ce matin, plusieurs avocats de la défense ont affirmé que ces conditions n'ont pas évolué. Le bras de fer se poursuit en l'absence de plusieurs accusés.

À leur arrivée au Justitia, les avocats de la défense Nicolas Cohen et Vincent Lurquin ont annoncé que l'ordonnance du juge des référés n'a pas été respectée. Dans celle-ci, le juge avait décidé que les fouilles corporelles quotidiennes ne pourraient plus avoir lieu de manière systématique et qu'elles devraient être justifiées et individualisées.

Au début de l'audience, les avocats de la défense ont transmis cette ordonnance à la présidente. Laurence Massart a pris plus d'une heure pour lire et expliquer cette ordonnancee au jury. De l'autre côté de la salle d'audience, dans le box des accusés, trois absents : Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi.

Les avocats de la défense dénoncent

Me Delphine Paci, l'avocate de Salah Abdeslam, a expliqué l'absence de son client. Ce matin, il lui a été demandé d’effectuer des génuflexions : "Il a refusé puisque le juge des référés a dit que cela n’était plus permis de façon systématique. Il a demandé à ce que la présidente de la cour d'assises soit appelée. Cela n'a pas été fait et personne n'est venu le chercher". L'avocate poursuit et insiste : "L'État belge doit exécuter cette décision de justice".

Même son de cloche du côté de Vincent Lurquin, l'avocat d'Hervé Bayingana Muhirwa : "Rien n'a changé. On a eu un jugement. Pourquoi ne l'applique-t-on pas ? Un débat judiciaire nécessite qu’on puisse avoir une dignité de la part de chacun".

On est dans un État de non-droit

Jonathan De Taye, l'avocat d'Ali El Haddad Asuffi, ne mâche pas ses mots : "La Belgique est le pays du surréalisme et on y va à fond les ballons. On est dans un état de non-droit. Je ne pensais pas que la Belgique aurait le culot de ne pas exécuter la décision du juge des référés". L'avocat a ensuite annoncé qu'il réfléchirait avec ses confrères sur les suites à donner à cet évènement. Il envisage notamment de ne pas représenter son client pour la suite de l'audience.

Cette décision a d'ailleurs déjà été prise par un des accusés, Mohamed Abrini. Celui-ci a retiré le mandat de son avocate. Elle s'explique : "Il est venu se présenter devant vous ce matin, mais il ne va pas rester car il n’accepte pas que ses droits ne soient pas respectés. Il me retire mon mandat. Je ne peux pas le représenter aujourd’hui".

Le parquet et les parties civiles déplorent cette situation

La procureure Paule Somers a déploré cette situation : "J’ignore s’il y a une raison qui fait que l’Etat belge procède à ces fouilles. Je lis dans l’ordonnance que l’État belge dispose d’un délai de huit jours pour s’exécuter". Elle ajoute deux questions : "Y a-t-il des justifications? Et est-ce que l'État belge est en train de s’organiser?".

Plusieurs avocats de parties civiles ont également regretté cette situation. Me Alexandre Wilmotte a rappelé la demande principale des victimes : "Elles souhaitent que ce procès puisse avancer !". Me Aline Ferry poursuit : "Mon souhait en me garant dans le parking ce matin, c’était que tout se déroule enfin sereinement. Il est impératif que les accusés comparaissent aujourd'hui. De nombreuses victimes de Maelbeek sont venues aujourd'hui pour écouter les enquêteurs et non pas pour encore parler des conditions de transfert".