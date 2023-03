Sa photo avait fait le tour du monde : l’hôtesse Nidhi Chaphekar témoigne au procès des attentats de Bruxelles

D’emblée, Nidhi Chaphekar entame le récit de son arrivée à Bruxelles le 22 mars 2016 : "J’adore prendre l’avion et j’ai quitté l’Inde hier, un jour où l’on fête les "couleurs". Aujourd’hui c’est un mardi comme le 22 mars 2016. Il était 8 heures du matin et comme chef d’équipage je portais plusieurs sacs lorsque j’ai vu et entendu la première explosion". Elle raconte les cris, les objets partout en l’air qui semblaient voler, "je me suis dit on va tous se faire piétiner, je vais me sauver sans trop savoir dans quelle direction partir mais il était trop tard, la seconde explosion a eu lieu peu après, une boule de feu, j’ai eu comme des éclairs dans les yeux, je n’entendais plus rien. Je suis tombée un temps inconsciente, puis peu après je me suis dit c’est une bombe".

Je me suis dit, il faut bouger parce qu'il pourrait y avoir une troisième explosion

Elle se dit alors qu’il faut se sortir de là, mais impossible de se lever, "je me suis dit il faut que je bouge car il pourrait y avoir une troisième explosion, j’ai vu que j’avais encore mes jambes. Pour ma famille, mon fils qui passait ses examens, je me suis dit que je ne pouvais pas mourir ici". Elle appelle alors de l’aide comme elle peut, "j’ai entendu quelqu’un venir vers moi, on m’a incité à me lever mais je ne pouvais pas".