Procès des attentats de Bruxelles : "l’expérience nous montre que les jurés d’assises se révèlent des juges pertinents"

Les questions techniques et de procédure pourraient être des obstacles pour les jurés non-professionnels. "Le jury populaire rend les acteurs du procès plus pédagogues, surtout au vu de la complexité du dossier des attentats. Et c’est bien aussi pour les justiciables, pour les victimes, les parties civiles, d’avoir ce procès où tout est compréhensible".

Avec la charge émotionnelle de ce procès, y a-t-il un risque d’instrumentaliser le jury ? Pas davantage que pour juge professionnel. J’ai vécu les enquêtes et les procès sur le génocide au Rwanda, je peux vous dire qu’il n’y a presque pas un jour où je n’y pense pas encore aujourd’hui. Donc, on est pénétré par les faits, et on doit d’ailleurs se pénétrer des faits pour pouvoir les juger. C’est extrêmement lourd, mais je pense que c’est une dimension qui n’est pas juridique, c’est une dimension qui est plus personnelle. Et l’avantage d’un juré est aussi qu’ils ne sont pas seuls. Ils travaillent et ils réfléchissent de façon collective".