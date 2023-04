Procès des attentats de Bruxelles : "L’attentat a brisé, cassé, rompu. Je veux me décharger de ce poids", les derniers témoignages de victimes

Ce lundi, la cour d’assises de Bruxelles a entendu les derniers témoignages de victimes des attentats du 22 mars 2016. Dès mercredi, la cour passera à une autre étape importante, celle des interrogatoires des accusés. Mais avant cela, pour quelques heures encore, des victimes ont déposé le poids de leurs souffrances et de leurs douleurs, certaines espérant pouvoir refermer ce livre et le ranger définitivement dans leur bibliothèque.

Ces derniers témoignages ont encore montré l’étendue des blessures physiques et psychologiques des victimes et de leurs proches. Se déplacer en métro reste quelque chose de très difficile pour Iona Raluca Pavelescu : "Ce n’est que début 2017 que j’ai réussi à remonter dans un métro avec un ami. C’était dans mon pays, en Roumanie. Et puis fin 2017, à Bruxelles".

Cette centaine de tickets de métro montre nos difficultés

La jeune femme dispose d’un double droit à un abonnement gratuit. Via son travail, mais également via le statut de victime qui attribue la gratuité des transports en commun. Pourtant, Iona Raluca Pavelescu n’a fait cette demande que très récemment, en 2023. Devant elle, pendant son témoignage, elle montre une petite pochette remplie d’une centaine de tickets d’un voyage : "Je sais, ça semble ridicule, mais ça montre la difficulté de monter dans le métro".