Procès des attentats de Bruxelles : l'appartement de la rue Max Roos au cœur de l'audience de lundi

L'appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek, où a notamment été fabriqué le TATP, l'explosif improvisé dont se sont servis les terroristes des attentats à Bruxelles du 16 mars 2022, sera au cœur des témoignages des enquêteurs lors de la reprise du procès, lundi.

Un membre du laboratoire de police technique et scientifique (LPTS) viendra notamment présenter les constatations et prélèvements effectués dans l'appartement.

La suite de la journée sera majoritairement occupée par la présentation des perquisitions effectuées dans ce même appartement.

Les jurés devraient également, si le temps leur permet, assister a une courte présentation du coordinateur d'enquête Gregory Moitroux sur les précurseurs, à savoir les produits utilisés dans la fabrication des explosifs.

Dix hommes sont accusés. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut.

Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes.

Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem à 07h58.

Une troisième bombe a été découverte sur les lieux un peu plus tard, que les services de déminage ont fait exploser après avoir évacué les services de secours.

Un peu plus d'une heure plus tard, à 09h11, une nouvelle explosion s'est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et près de 300 blessés.