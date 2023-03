Procès des attentats de Bruxelles : Katarina Viktorsson évoque sa relation fusionnelle avec sa mère Berit : "Je suis en miettes et comme une guerrière"

Au procès des attentats de Bruxelles, c’est la deuxième semaine de témoignages des rescapés de l’aéroport et de leurs proches. La journée a commencé par l’évocation par Katarina Viktorsson de sa maman Berit, décédée le 22 mars 2016. "Ma petite maman", "Mormor" pour ses petits-enfants, qui aimait tant danser pieds nus.

Katarina Viktorsson a évoqué la relation fusionnelle qu’elle avait avec sa mère Berit. "On s’appelait tous les jours", se souvient-elle. Une relation très forte s’est aussi développée entre les deux fils de Katarina et sa maman. "En suédois, on dit Mormor pour dire mamie. Elle venait trois à cinq fois par an à Bruxelles et restait plusieurs semaines avec moi et les enfants".

En mars 2016, Berit vient à Bruxelles pour participer à l’organisation et assister à l’anniversaire d’une cousine. Katarina souligne l’ironie du moment : "Lors de cet anniversaire, on s’est dit à plusieurs reprises que c’était agréable d’être tous rassemblés pour un évènement joyeux et pas pour des funérailles. On ne savait pas ce qui allait arriver quelques jours plus tard".

Je suis en miettes et comme une guerrière

Après cette fête d’anniversaire où Berit a dansé pieds nus, comme à son habitude, elle doit rentrer en Suède. Un de ses petits-fils est en larmes. Berit tente de le consoler avec ces mots : "Mormor revient bientôt, ne pleure pas".

Quand la présidente demande à Katarina comment elle se sent aujourd’hui. Elle évoque son double sentiment : "en miettes et comme une guerrière". Elle ajoute : "Depuis 7 ans, je ne vis pas. Je survis pour mes enfants. Si je n’avais pas eu mes enfants, je suis quasi certaine que je n’aurais pas survécu".

Elle termine toutefois sur un message d’espoir : "Depuis peu, j’ai décidé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je dois avancer, je dois me reconstruire, je dois trouver un but et je dois me soigner. Je vaux la peine. Je mérite d’aller bien, d’être heureuse. Là, je pleure, mais à force de le dire, je commence à y croire".

Avant de quitter le Justitia, Katarina conclut : "C'était la dernière fois que je venais ici. Pour moi, le procès, c'est fini".