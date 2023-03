Procès des attentats de Bruxelles : "Je suis en paix et fière d’avoir pris le chemin de la résilience" déclare Christelle Giovannetti

C’est la quatrième et dernière semaine de témoignages des victimes au procès des attentats de Bruxelles. Ce matin, Christelle Giovannetti s’est replongée dans les minutes qui ont suivi l’explosion dans le métro Maelbeek : les odeurs, les images, ses gestes pour tenter de débloquer des victimes ensevelies sous les débris. Mais aussi le combat qui a suivi pour être reconnue en tant que victime. Et finalement, le chemin qu’elle a décidé d’emprunter vers la résilience.

Christelle Giovannetti prenait rarement le métro. Ce matin du 22 mars 2016, le destin s’en mêle. Elle doit se rendre à une réunion dans le centre de Bruxelles et est en retard après avoir aidé son mari dans des démarches administratives. Sur le chemin, elle apprend qu’il y a eu un attentat à l’aéroport. Sur le quai du métro, elle se souvient de cette impression : "Tout le monde avait le nez dans son téléphone". Elle monte dans la première voiture. Pendant le trajet, elle reçoit l’appel d’un ami. À l’approche de Maelbeek, elle le prévient : "la connexion est souvent mauvaise".

Une énorme boule de feu, un bruit assourdissant

Lorsque le métro redémarre après Maelbeek, Christelle se souvient d’une énorme boule de feu, d’un bruit assourdissant et métallique. "J’ai la sensation que mon corps est projeté vers l’avant. Tout est noir, je sens des débris, j’ai l’impression d’avoir la bouche remplie de poussière". Elle se souvient également de la pensée qui lui traverse l’esprit à ce moment-là : "Pu***, ça pète de partout dans Bruxelles et je suis prise dans un attentat".

Dans la voiture du métro, un homme parle fort, en arabe. Christelle est paniquée, elle pense que l’homme proclame une prière avant de se faire exploser. Elle parvient à joindre son mari et prononce ces quelques mots : "explosions, kamikaze, je t’aime, adieu". L’homme à ses côtés continue de prier, c’est un passager, une victime comme elle.

Christelle est une des dernières à s’extraire de la voiture du métro : "C’était d’abord les plus angoissés et puis, les plus calmes". Une fois sur le quai, elle attend que ses yeux s’habituent. Elle ne prend pas les escalators pour remonter en surface. Elle regarde vers la deuxième voiture : "Je vois des décombres qui bougent".

Je me dis "et merde, j’y vais"

Christelle Giovannetti ne réfléchit plus. Elle cherche un moyen d’entrer dans la deuxième voiture : "J’entends des râles, des gémissements. Je ne perçois pas qui est mort, qui est encore vivant". Elle découvre une femme bloquée sous des débris, parvient à la libérer avec l’aide d’une autre personne. Cette femme, c’est Orphée Vandenbussche, elle est présente dans la salle d'audience ce matin. "C’est devenu une personne qui m’est très chère", dévoile Christelle.