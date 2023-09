Procès des attentats de Bruxelles : "Je n’oublierai jamais cette année très difficile, on a mis les mots sur beaucoup de choses, sur nos émotions"

Pour Nathalie Dexpert, victime de l’attentat de Zaventem, venue avec ses enfants, le procès a aidé la famille à avancer. "Je n’oublierai jamais cette année très difficile, raconte-t-elle. Maintenant, on a mis les mots sur beaucoup de choses, sur nos émotions, ça nous a permis d’en discuter en famille vu que c’est compliqué. Ça restera toujours au fond de nous et on aura toujours cette difficulté à devoir avancer."

Christelle Giovanetti, survivante de l’attentat de Maelbeek, a emmené sa fille Mona. Ce procès, elles l’ont vécu ensemble. "Elle a suivi le procès avec moi, donc le fait qu’elle soit là, qu’on soit ensemble, ça nous fait du bien et symboliquement c’est la vie qui continue, explique-t-elle. Malgré les blessures du 22 mars qui nous ont freinés et blessés, la vie reprend le dessus."