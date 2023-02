Procès des attentats de Bruxelles : "Je n'ai jamais eu l'intention de me faire exploser" une affirmation constante de Mohamed Abrini

Le 22 mars 2016 au matin, Mohamed Abrini suivra ceux qui sont déterminés à aller "jusqu’au bout" sans dévoiler sa véritable intention. Les jurés ont pris connaissance des vidéos de reconstitution à la rue Max Roos et à l'aéroport. Des images filmées la nuit à l'aéroport où tout a été remis en place pour situer précisément l'enchaînement des faits. L'aéroport est en chantier à ce moment mais quelques chaises ont été installées là ils ont pris le café avant de brancher les bombes. On découvre les déplacements effectués entre les rangées des départs. A un moment c’est Khalid El Bakraoui qui lui indique sa cible, à savoir le comptoir de la compagnie "Delta Airlines". Et il l'informe juste après avoir branché les bombes qu'il sera le premier à se faire exploser.

Dans son audition aux enquêteurs, Mohamed Abrini dira : "je ne me voyais pas tuer des gens comme ça et je ne me voyais pas non plus mourir". Il expliquera avoir attendu le dernier moment dans l’aéroport pour annoncer aux deux autres "qu'il ne le ferait pas". La suite est connue: " j’ai entendu la première détonation, j’ai pris peur et mis mes mains sur les oreilles". Sur question de savoir pourquoi il a quitté les lieux en laissant la bombe, il indique : " Sur le moment lorsque les deux bombes ont explosé, je ne pense qu’à fuir et pas à désamorcer la dernière bombe". Mohamed Abrini mettra plus de deux heures pour rejoindre la rue du Tivoli à Laeken où il trouvera à se loger trois jours. Ensuite, dira-t-il : "Je ne voulais pas rester avec Krayem, c’est là que commence ma vie de SDF, je vais de bars en cafés et je dors dans des parcs ".

Il vivra comme un SDF durant un peu plus de deux semaines, avant d’être repéré et arrêté par la police judiciaire le 9 avril 2016.