Procès des attentats de Bruxelles : "j’avais besoin d’aide je cherchais le bébé", Christian le chauffeur du métro témoigne

A un moment Christian Delhasse a senti qu’il n’était plus capable d’intervenir, une sensation d’étouffement. Il est alors emmené dans un local de la Stib, une salle "tout le monde se regardait et ne savait quoi dire". Finalement l’un de mes chefs a fini par me dire "Qu’est-ce que tu fous encore là ?".

Tout va bien, je ne veux plus jamais parler de cela

Arrivé chez moi, j’ai rassuré tout le monde : "tout va bien, et je veux plus jamais parler de tout cela. Ils ont respecté ma demande". Le lendemain, Christian reprend le travail. Son épouse étant gravement malade, il fallait continuer pour des raisons financières laisse-t-il entendre. Il fut l’un des premiers à sortir son métro le lendemain matin. Aujourd’hui, il ose évoquer ses émotions : "Chaque jour où je roulais j’avais l’impression d’amener les gens à l’abattoir".

Je déteste la foule, ça me stresse

Les séquelles de tout cela, il les évoque sans trop se plaindre car ce n’est pas le genre de la maison, " trois mois après le 22 mars je me suis fait opérer des cervicales […] Je déteste la foule, ça me stresse. A Bruxelles, j’évite les transports en commun. Je suis toujours sur le qui-vive. J’ai de plus en plus de mal à m’exprimer. Il y a que les animaux avec lesquels je me sens bien".

C’est gravé dans votre tête. Cela ne sort pas

A la question de la présidente qui s’inquiète de savoir s’il a des animaux, il répond : "un chat". Sur l’idée d’entreprendre une thérapie pour se sentir mieux ? "C’est gravé dans votre tête. Cela ne sort pas" comme pour dire que cela ne servira pas à grand-chose, "vous auriez dû voir la rame". Et la présidente de lui répondre "J’ai été la voir". Il enchaîne, "oui mais elle était propre à ce moment-là". "C’est entendu, on se comprend" lui répond la présidente. Puis devant la culpabilité que Christian Delhasse paraît ressentir de n’avoir pu sauver plus de monde, la présidente termine en le rassurant "ce que vous avez pu sauver, vous l’avez sauvé".