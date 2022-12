Procès des attentats de Bruxelles : "Il n’y a pas de raison que Salah Abdeslam soit condamné pour quelque chose qu’il n’a pas fait", assure son avocate

Ce lundi 5 décembre s’ouvrira le procès des attentats de Bruxelles. Dans le box des accusés figurera Salah Abdeslam. Condamné à la réclusion à perpétuité lors du procès des attentats de Paris, il devra répondre de l’assassinat dans un contexte terroriste de 32 personnes lors des attaques de Zaventem et Maelbeek le 22 mars 2016.

Après son passage au tribunal lors du procès qui a duré dix mois dans l’ancien Palais de justice de Paris, Salah Abdeslam a "évolué", assure Me Delphine Paci, qui le défendra devant la cour d’assises de Bruxelles. "Être confronté aux victimes, ça change tout dans le chef de quelqu’un qui a été à l’isolement total pendant six ans."

Insultés par téléphone

Comment réagit un avocat approché pour défendre Salah Abdeslam. De son côté, Me Paci dit avoir hésité par rapport à la logistique de ce "procès mammouth".

"Quand j’ai été approché j’ai quand même réfléchi un peu, j’ai demandé l’avis de mes proches, notamment mes cinq enfants et ils m’ont tous dit : "Il faut y aller"", raconte Me Michel Bouchat.

Il témoigne avoir reçu des insultes via des messages laissés sur son répondeur. "Ce n’est pas ça qui va modifier ma manière d’être ou […] la manière dont je défendrai Salah Abdeslam."

"C’est la démocratie qu’il y a à gagner"

"Au niveau de la défense des intérêts et d’autant plus dans un procès où la personne est accusée pour quelque chose qu’elle n’a pas fait, qu’elle s’appelle Salah Abdeslam ou pas, il n’y a pas de raison qu’elle soit condamnée pour ça. Donc […] j’y suis allée quasi immédiatement", insiste Me Paci

Les deux avocats estiment n’avoir rien à gagner dans ce procès sans précédent en Belgique. "C’est surtout la démocratie qu’il y a à y gagner", conclut-elle. Et son collègue d’assurer que "le souci c’est qu’il soit condamné avec équité".