Procès des attentats de Bruxelles : "Fabienne n’est pas au travail, j’espère ? Si, et je n’arrive pas à la joindre", la famille Vansteenkiste témoigne

Philippe Vansteenkiste dira pour conclure que le plus important, c’est d’être ici en famille, mais il y a une personne qui manque, son père : "j’ai entendu que les personnes qui viennent témoigner ont du courage. C’est vrai. Ceux qui ne viennent pas, ce n’est pas qu’ils n’ont pas du courage, c’est qu’ils doivent survivre. On est encore dans un mode survie". Et d’ajouter que quand on est victime de terrorisme, le monde et ses valeurs s’écroulent : "pleurer et souffrir, pour moi, c’est très difficile, je ne veux pas donner satisfaction à Daesh et donc finalement, on est coincé".

Il aborde un peu plus tard la question du pardon plusieurs fois évoquée lors de ce procès : "j’ai suivi des échanges sur les actions de justice réparatrice avec les Nations Unies. Il faut que les deux parties s’entendent et soient d’accord. Je ne sais pas si les accusés ont déjà demandé pardon, je ne sais pas. Mais s’il n’y a pas de demande de pardon, les victimes ne peuvent pas donner le pardon". Et il ajoute qu’un survivant peut plus facilement entrer dans ce processus mais pour les proches des décédés c’est compliqué : "J’aimerais demander à Fabienne si elle peut pardonner, mais je ne peux pas, elle est morte".