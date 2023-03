Procès des attentats de Bruxelles : "Fabienne est au travail et je n’arrive pas à la joindre", la famille Vansteenkiste témoigne

Philippe Vansteenkiste dira pour conclure que le plus important, c’est d’être ici en famille, mais il y a une personne qui manque, son père : "j’ai entendu que les personnes qui viennent témoigner ont du courage. C’est vrai. Ceux qui ne viennent pas, ce n’est pas qu’ils n’ont pas du courage, c’est qu’ils doivent survivre. On est encore dans un mode survie". Et d’ajouter que quand on est victime de terrorisme, le monde et ses valeurs s’écroulent : "pleurer et souffrir, pour moi, c’est très difficile, je ne veux pas donner satisfaction à Daesh et donc finalement, on est coincé".