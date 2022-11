Procès des attentats de Bruxelles : être juré, un devoir de citoyen qui laisse des traces

Ce 30 novembre, après un report suite à l’affaire des boxs, c’est enfin la première grande étape du procès des attentats de Bruxelles qui se joue. Sur les 1000 belges tirés au sort pour la composition du jury d’assises, 700 doivent se présenter au Justitia, l’ancien QG de l’OTAN où va avoir lieu ce procès historique. Pourquoi 700 ? Car 300 ont déjà été dispensés. Objectif de la journée : sélectionner les 36 jurés qui formeront le jury face aux accusés.12 jurés effectifs et 24 suppléants seront retenus.

Être juré d’un procès d’assises est un devoir de citoyen que l’on ne peut en principe pas refuser. C’est une expérience qui vous oblige à mettre votre vie entre parenthèses. Durant la durée du procès, le palais de justice devient votre quotidien. Du matin au soir, pendant 1 semaine, un mois et dans le cas du procès des attentats de Bruxelles, 6 à 9 mois, vous êtes plongés dans une affaire criminelle qui vous est imposée. Vous découvrez alors des témoignages souvent bouleversants, des pièces à conviction qui peuvent heurter votre sensibilité.

Parfois, cela peut être une réelle épreuve dont on ne sort pas indemne. C’est ce qui est arrivé à une namuroise qui préfère rester anonyme. Elle a été sélectionnée, il y a un an, pour faire partie du jury d’une cour d’assises. " C’est 10 jours dans l’horreur avec des cauchemars, avec des moments où l’on rentre chez soi et on regarde derrière les rideaux, en dessous de son lit. On sait pourtant que chez soi, c’est sécure. Ce ne sont pas des choses qu’on est habitué à voir. En tout cas, je ne suis pas habituée à vivre ce genre de choses. C’est lourd quoi… ", nous confie-t-elle.

D’autres citoyens sélectionnés vivent l’expérience comme une chance de jouer un rôle central dans une dossier judiciaire. Comprendre les rouages de la justice est un de leurs souhaits. C’est le cas de Patricia Carly, juré il y a quelques années. Elle garde pourtant en mémoire les moments difficiles de ce qu’elle a vécu.

" Il faut se faire aux images qu’on vous montre parce que ce sont des images qui vous prennent. Ici, le fait d’en parler, je me remémore ces images que j’ai pu voir. Il faut avoir un cœur assez solide pour voir ces photos et puis il y a ce que l’on entend. Il y a des choses qui très sont dures parfois. J’ai très peu dormi les semaines qui ont suivi le procès. Ça laisse des traces ", nous explique cette passionnée d’affaires criminelles.

Durant la durée d'un procès, les consignes sont claires : ne pas afficher ses émotions, être le plus objectif possible et surtout ne parlez à personne de ce vous ressentez face aux faits. La tâche peut paraître compliquée mais vous endossez le rôle de juge et cela implique des responsabilités. " Ils ne sont pas préparés à ça quand ils arrivent mais une fois qu’ils sont plongés et encadrés par la cour, ils ne sont plus tout seul. La cour est au-dessus de la mêlée et elle met bien en garde qu’ils sont juges et qu’ils doivent être impartial comme les magistrats. C’est une expérience extraordinaire d’être un sujet actif ", détaille l’ancienne magistrate, Karine Gérard, qui a été à de nombreuses reprises présidente de cour d’assises.

Un quotidien chamboulé

Patricia Carly, une des jurées interrogées, a dû chambouler son emploi du temps pour être dans le jury. Au niveau professionnel, son employeur ne s’est pas opposé à ce qu’elle quitte ses fonctions pour plusieurs jours. " Pendant une semaine, mon employeur m’a permis de suivre ce procès. Dans le privé, je suis une grande sportive et faire du sport, c’est impossible car vous rentrés à 20h, 21h et vous êtes complètement claqués. Mon mari a dû, seul, s’occuper des enfants. Ce n’est vraiment pas facile. On ne sait jamais quand se termine la journée. On sait quand elle commence mais le soir, c’est 18, 19, 20h et plus ", nous raconte Patricia.

Notre namuroise anonyme a dû, elle aussi, s’organiser. Mais c’était loin d’être le plus compliqué. Elle nous explique s’y être retrouvée financièrement puisqu’elle a continué à être payée normalement par son employeur, qui lui-même percevait une indemnité fournie par la justice. En plus de cela, elle recevait quotidiennement 48 euros. S’ajoutait aussi une indemnité pour ses déplacements. Cependant, ce qui a été le plus difficile pour elle : décider de la culpabilité de l'accusé et de fixer sa peine. " Je n’avais pas envie de prendre de responsabilités et de devoir juger. Moi, je vis très bien sans ça. Maintenant, c’est une expérience et cela m’a permis de voir comment fonctionne les procès et les tribunaux. Mais c’était loin d’être un choix ", détaille-t-elle.

Les jurés avec qui nous avons échangés sont unanimes : pour eux, Il y a un avant et un après procès d'assises. On ne sort pas indemne de pareille expérience. Certains espère ne plus jamais devoir endosser ce rôle. D'autres attendent la prochaine convocation.