Procès des attentats de Bruxelles : encore un juré absent, la présidente envisage une suspension d’une semaine

C’est le cinquième jour d’audience au procès des attentats de Bruxelles. La semaine passée, plusieurs incidents ont eu lieu. Plusieurs accusés ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils sont transférés de la prison au bâtiment Justitia. Jeudi, l’accusé Ali El Haddad Asufi a même déclaré avoir été étranglé par un policier lors de son extraction de cellule. Cette semaine se déroulera-t-elle plus sereinement ?

L’audience commence par ces mots de la présidente : "Bonjour à tous. Nous sommes tous malades, moi y compris. Un virus circule entre magistrats, greffiers et huissiers. Je verrai l’état des troupes ce midi et on verra s’il ne faut pas suspendre pendant une semaine. C’est un peu bête de perdre autant de monde".

Nous sommes tous malades

Ce virus touche aussi le jury. La deuxième jurée suppléante fait défaut. La présidente : "Elle a de la fièvre. Elle était en route, mais elle a fait un malaise". C’est le 5e juré que nous perdons. Il ne reste donc que 19 jurés suppléants.

Parmi les accusés, deux d’entre eux sont également malades. Me Paci annonce que son client, Salah Abdeslam, aurait les symptômes d’une angine. Il est absent, mais représenté par son avocate. Un autre accusé est aussi malade, il s’agit d’Hervé Bayingana Muhirwa. Il est, lui, présent dans le box. Son avocat, Me Lurquin avance : "On lui a envoyé des médicaments ce week-end, mais il ne les a pas reçus".

Après avoir fait le décompte des absences et des maladies, les procureurs poursuivent la lecture de l'acte d'accusation en l’absence des accusés détenus. Ils ont tous demandé à rejoindre leur cellule dans le bâtiment du Justitia. C'est donc la deuxième audience qui se déroule en l'absence des accusés détenus. Seuls les deux accusés qui comparaissent libres, Smaïl et Ibrahim Farisi, sont restés dans la salle d'audience.