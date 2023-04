Procès des attentats de Bruxelles : deux condamnés des attentats de Paris devant la cour

Mohamed Bakkali lui est considéré comme le cerveau logistique des attaques dans la capitale française. Ce Belge d’origine marocaine avait fourni des abris et des voitures aux terroristes. Lors du procès à Paris, il a été condamné à 30 ans de prison, dont il devra purger les deux tiers intégralement.

Mohamed Bakkali a accepté de venir témoigner devant la cour et y a été interrogé sous haute protection policière. Il a raconté avoir fait la connaissance des frères El Bakraoui en 2013 et 2014. "Ibrahim et Khalid ne montraient alors pas ce qu’ils pensaient. C’était compliqué de leur poser des questions. Le sujet (de la Syrie, ndlr) les touchait", a confié le témoin. Le thème du radicalisme est arrivé sur la table en janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher à Paris.

Lors d’une discussion rassemblant les trois hommes, Khalid El Bakraoui s’est montré "complètement d’accord" avec ce qui s’était passé, s’est souvenu Mohamed Bakkali. Ibrahim partageait l’avis de son frère au début de la conversation et a ensuite rallié la position de Mohamed Bakkali, opposé à de tels actes. "Les deux étaient jusqu’au-boutistes, mais Ibrahim était capable de changer d’avis."

Aux yeux du témoin, qui a été arrêté le 26 novembre 2015 et se trouve en prison depuis, jamais les deux frères ne seraient eux-mêmes passés à l’acte, "et encore moins en Belgique, dans un aéroport. Même pour Khalid, ça ne m’est jamais venu à l’esprit." Leur "montée en puissance" en termes de radicalisation n’était pas visible pour tout le monde, a témoigné Mohamed Bakkali, qui a loué sous une fausse identité les planques de l’avenue Henri Bergé à Schaerbeek et de l’avenue de l’Exposition à Jette.