Procès des attentats de Bruxelles : des accusés qui participent au débat judiciaire, à l’exception d’Osama Krayem

Si Mohamed Abrini est encore convaincu que le combat en Syrie a sa légitimité, qu’il voulait y retourner au moment de Zaventem et qu’il était prêt à s’y battre comme son petit frère mort en combat, en revanche s’en prendre à des innocents, femmes et enfants, il n’était pas prêt à le faire. Sur le procès lui-même, Mohamed Abrini constate l’absence des décideurs, des commanditaires "si on avait pu attraper les responsables, je ne pense pas que les frères Farisi seraient là, ni Hervé Bayingana Muhirwa. Si Oussama Atar ou Abdelhamid Abaaoud avaient été arrêtés, nous serions passés au second plan. Mais on ne les a pas attrapés et il fallait bien traduire quelqu’un en justice".