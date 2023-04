Procès des attentats de Bruxelles, derniers témoignages de victimes avant les interrogatoires des accusés : "L’attentat a brisé, cassé, rompu"

La jeune femme a aussi évoqué l’impact de l’attentat sur ses proches. La relation avec son compagnon s’est terminée. Sa maman a développé un cancer. Iona Raluca Pavelescu explique avoir fait des recherches et avoir lu des études qui montrent le lien entre le stress post-traumatique et cette maladie : "Je m’en voulais de ne pas avoir pu préserver mes proches". Et d’ajouter, de la tristesse dans la voix : "Certains traumatismes finissent par avoir raison de nous. Après deux ans de combat, ma mère est décédée".

La veille de sa mort, sa mère lui a offert une broche qu’elle porte aujourd’hui pour témoigner : "Cette broche symbolise un 22 en forme de cœur. Au centre, il y a un débris de vitre du métro qui était dans ma chaussure". Une sorte de talisman pour continuer à avancer et faire de "belles et grandes choses plutôt que de détruire".

L’attentat nous a obligés à vivre avec la terreur, dans l’hypervigilance

Une autre victime a évoqué les séquelles psychologiques des attentats. Le 22 mars 2016, Frédéric a commencé la journée en déposant ses cinq enfants à l’école et à la crèche. Il prend ensuite le métro et monte dans la troisième voiture. Il livre son témoignage, très ému : "L’attentat a brisé, cassé, rompu. Il a jeté à terre des corps, anéanti des pensées, stoppé des rires. Ce moment nous a forcés à courir comme des bêtes, nous a obligés à courir pour survivre. Obligés de vivre avec la terreur de la menace, obligés d’être hypervigilants, de se rendre coupable de délit de sale gueule avant de s’adresser à quelqu’un. Nous a obligés de douter de nos certitudes, de nos naïvetés".

Cet état d’hypervigilance a également été évoqué par Marie Suleau. Cette Liégeoise était aussi dans le métro : "C’est une tension qui reste au quotidien. Ça ne m’empêche pas de fonctionner, mais quand je prends le métro, le train, quand je traverse une rue, je suis vigilante. Je me dis que quelqu’un peut venir nous faucher".

Fermer ce livre et le laisser dans la bibliothèque

Les victimes qui ont témoigné aujourd’hui ont dit espérer laisser leur fardeau dans cette salle d’assises. Frédéric : "Le 22 mars 2016 fut le pire jour de ma vie, sans aucun doute. Je dépose mes écrits et espère pouvoir les abandonner. Mon livre est fermé, mais il est dans ma bibliothèque, il fait malheureusement partie de nos vies".

Au début de la vague de témoignages, Marie Suleau ne comptait pas venir témoigner. C’est à force de discuter avec d’autres victimes qu’elle a changé d’avis. "Après les attentats, j’ai repris très vite le travail. Je n’ai peut-être pas laissé assez de place pour vivre ce qui était là. C’est pour ça que je suis là aujourd’hui, pour vous raconter tout ça et le déposer, me sentir plus légère", a-t-elle déclaré.

Iona Raluca Pavelescu a, elle, conclu son témoignage avec cette citation : "Le vaincu n’est pas celui qui a des blessures, le vaincu n’est pas celui dont des larmes coulent. Le vaincu est celui qui a cessé d’avoir des rêves". Et de terminer avec ces mots : "Nous sommes ici parce que nous continuons de lutter pour nos rêves. La terreur n’a pas gagné".