Procès des attentats de Bruxelles : derniers mots des accusés, les jurés partent délibérer sur les peines

Salah Abdeslam a ensuite pris la parole pour s’adresser aux victimes : " Ne pensez pas que ce qu’on vous a dit dans les médias. J’ai eu de l’empathie pour vous. Vos témoignages m’ont poursuivi jusque dans ma cellule. J’ai pensé à vous et je me suis remis en question. Je ne suis pas fier de voir des femmes et des hommes défigurés, blessés dans leur chair […] , je n’ai pas les mots pour vous, mais je me suis adressé à vous en premier, je vous ai expliqué ce que j’ai dans le cœur parce que je ne veux pas que vous rentriez à la maison avec l’idée que j’ai participé au 22 mars. Oui, j’ai fait des choses très graves, je me suis affilié à l’EI, mais ça ne me rend pas coupable de tous les attentats perpétrés par l’EI. Je vous parle de vous à moi, comme si on était au parloir, entre humains. J’espère que ça vous aidera dans votre processus de reconstruction".

Ensuite à l’égard des jurés qui l’ont condamné pour les attentats du 22 mars, il revient sur son incompréhension suite à cette condamnation : "vous avez un cœur, vous pouvez raisonner. On vous dit que l’appartement de la rue du Dries est en carton. On vous dit que Belkaid est le chef, l’émir. Et qu’il n’a rien à voir avec le projet du 22 mars. On vous dit la même chose pour Sofien Ayari. Mais par contre, moi, j’ai à voir avec le 22 mars". Et Salah Abdeslam d’évoquer " un harcèlement juridique ", et d’ajouter " Bien sûr, les réquisitions sont à la hauteur des faits, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box ".