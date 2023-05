Procès des attentats de Bruxelles : dernière ligne droite avec le début du réquisitoire des magistrats fédéraux

Le procès des attentats de Bruxelles entre dans sa dernière ligne droite. Avant les plaidoiries des parties civiles et de la défense, place au réquisitoire du parquet fédéral. Pendant cinq journées, les magistrats fédéraux vont dérouler leurs réquisitions à l’encontre des dix accusés.

Paule Somers et Bernard Michel vont se lancer dans leur réquisitoire ce matin. Cet exercice est différent de la lecture de l’acte d’accusation qui reprenait, au tout début du procès, les éléments à charge et à décharge des accusés.

Le réquisitoire est, lui, rédigé sur base des débats qui se sont tenus pendant plus de six mois, les auditions des différents enquêteurs, témoins, experts, les interrogatoires des accusés et leurs éventuelles contestations de certains faits. Le ministère public va prendre position et exposer au jury les éléments qui, selon lui, permettent d’établir la culpabilité des dix accusés.