Procès des attentats de Bruxelles : début du réquisitoire sur les peines, que risquent les accusés ?

Le procès des attentats de Bruxelles reprend aujourd’hui après plus d’un mois de pause. Le 25 juillet dernier, la cour d’assises a rendu son verdict sur la culpabilité des accusés. Six accusés ont été reconnus coupables sur toute la ligne. Deux autres de participation aux activités d’un groupe terroriste. Et enfin, deux autres, Smaïl et Ibrahim Farisi, ont été acquittés. Place à présent au réquisitoire du parquet sur les peines et aux plaidoiries des avocats de la défense. Que risquent les accusés ?

Six accusés ont été reconnus coupables des deux chefs d’inculpation à savoir les assassinats et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste ainsi que la participation aux activités d’un groupe terroriste. Il s’agit d’Oussama Atar, le commanditaire des attentats, de Mohamed Abrini alias l’homme au chapeau de Zaventem, d’Osama Krayem, le terroriste qui a fait demi-tour dans le métro, de Salah Abdeslam, d’Ali El Haddad Asufi et de Bilal El Makhoukhi.

La peine maximale pour ces six hommes est la perpétuité et la mise à disposition du tribunal d’application des peines pendant 15 ans. Mohamed Abrini qui est belgo-marocain risque également la déchéance de nationalité.

Consulté, l’avocat de Mohamed Abrini, Stanislas Eskenazi, estime qu’infliger une peine de perpétuité à son client serait un mauvais signal : "Si l’objectif est de mettre quelqu’un en prison toute sa vie, la prochaine fois, il appuiera sur le bouton [de sa bombe] et ce sera terminé. Il n’aura aucun intérêt à renoncer".