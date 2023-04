Procès des attentats de Bruxelles : de quelles informations les services de renseignements et l’OCAM disposaient-ils avant les attentats ?

3. Les autres accusés étaient-ils connus des services de renseignements ?

Quatre accusés de ce procès étaient présents dans la banque de données commune coordonnée par l’OCAM. Paul Van Tigchelt : "Si mon souvenir est bon, il s’agit d’Oussama Atar, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Mohamed Abrini".

Trois de ces accusés ont fait un séjour en Syrie, mais ce n’est pas le cas de Salah Abdeslam. La présidente de la cour d’assises demande quand est-ce que celui-ci a été ajouté à la liste OCAM. Était-ce antérieur ou postérieur aux attentats de Paris ? Paul Van Tigchelt : "C’était avant le 13 novembre".

4. Les renseignements s’attendaient-ils à un attentat en Belgique ?

À cette question, la réponse est oui. Paul Van Tigchelt rappelle à plusieurs reprises que le premier attentat terroriste revendiqué par l’État Islamique est celui mené contre le Musée Juif de Bruxelles par Mehdi Nemmouche. Il ajoute : "La Belgique était une cible. On savait qu’il y avait des Belges en Syrie. Ils étaient apparus dans des vidéos de l’EI".

Même analyse du côté de la Sûreté de l’État. Pascal Petry : "Nous avons toujours pensé que la Belgique pourrait être une cible, cela faisait partie des hypothèses de travail".

Lors de cette journée d’audience, on a parfois eu l’impression que les responsables des services de renseignements étaient peu enclins à donner des réponses larges et complètes. Suite à une question du jury, Paul Van Tigchelt s’est excusé : "On sait bien que vous avez besoin d’informations, mais c’est assez délicat pour nous. On doit balancer entre le besoin de transparence et les informations classifiées. Je ne peux pas donner plus d’informations, ce serait un délit".

Quant au SGRS, les renseignements militaires, ils ont brillé par leur absence. Ils ont refusé de se présenter à l’audition du jour.