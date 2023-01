Procès des attentats de Bruxelles : Comment Mohamed Abrini a-t-il été entraîné malgré lui dans les attentats du 22 mars ?

Dans ses auditions, une implacable logique apparaît qu’il sera nécessaire de restituer. Un court extrait de sa déclaration du 25 août 2016 situe l’engrenage dans lequel il est inéluctablement entraîné. Rappelons qu’il a fui Paris la veille des attentats le 12 novembre et qu’il pense en sécurité à Bruxelles où tout est prêt pour le mariage qu’il a prévu : " Quand je vois que je suis recherché (le 14/11 après Paris), Khalid El Bakraoui vient me chercher à ma sandwicherie. Il me dit de le suivre car ma tête est dans les médias. Moi je savais pas que Salah Abdeslam avait payé avec sa carte de banque (sur le trajet de Bruxelles vers Paris). Par après les gens dans l’appartement lui en ont voulu. S’il avait pas fait ça, peut-être que je m’en serais sorti. J’avais des préparations de mariage, moi ".

Quand Khalid vient me chercher, je sens que le piège se referme

Il explique ensuite qu’il est dégoûté et qu’il ne voulait pas suivre les autres mais qu’il n’a pas eu le choix. Il a dû tout planter là et s’est retrouvé rue Henri Bergé où se retrouve aussi Salah Abdeslam et épisodiquement les frères El Bakraoui dont il connaissait dit-il à peine Ibrahim : " Quand Khalid El Bakraoui vient me chercher, je sens que le piège se referme. Juste avant on avait payé le traiteur, la salle de mariage, le bail était signé et deux jours après je me retrouve dans un appartement que je n’avais jamais vu. […] les autres disaient qu’il fallait aller jusqu’au bout. Qu’on ne devait pas se rendre ".