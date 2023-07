Procès des attentats de Bruxelles : cinq grands moments à retenir

Ce sont deux questions qui ont monopolisé les débats pendant de nombreuses audiences : la configuration du box des accusés et les conditions de transfert des accusés de la prison au Justitia.

Pendant l’été 2022, la salle d’audience créée de toutes pièces dans l’ancien bâtiment de l’OTAN est présentée. Le box des accusés fait d’emblée polémique. Il est composé de petites cellules vitrées individuelles. Les accusés sont séparés les uns des autres. Ils ont devant eux une fente de boîte aux lettres pour échanger des documents avec leur avocat.

Lors de l’audience préliminaire du 12 septembre 2022, tous les avocats de la défense montent au créneau et demandent à la présidente de démonter "ces cages" au nom de la Convention européenne des droits de l’Homme. Quatre jours après cette audience, la décision tombe : les box individuels doivent être démontés au profit d’un grand box commun.

Cette décision a une conséquence majeure : le procès ne commencera pas le 10 octobre comme prévu, mais bien le 5 décembre. Ce délai n’amène pas pour autant la sérénité dans les débats. Au contraire, les tensions restent vives à cause des conditions de transfert des accusés. Avant de quitter la prison, ceux-ci doivent se plier à des fouilles à nu avec génuflexion. Les avocats de la défense lancent une procédure pour faire interdire ces fouilles quotidiennes et obtiennent gain de cause devant le juge des référés.

Malgré cette décision de justice en faveur des accusés, celle-ci n’est pas appliquée et cela provoque encore plus de colère sur les bancs de la défense. Les audiences se passent alors plusieurs jours de suite devant un box vide. Il faudra attendre plusieurs semaines et un nouveau recours à la justice pour que le procès se déroule enfin dans de bonnes conditions.