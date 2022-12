Procès des attentats de Bruxelles : cinq accusés quittent la salle d’audience, "les victimes ont été maltraitées durant six ans", rétorque Life4brussels

Cinq accusés au procès des attentats à l’aéroport de Bruxelles National à Zaventem et au métro Maelbeek, le 22 mars 2016, ont décidé de quitter la salle d’audience au troisième jour du procès d’assises. Ils protestent contre leurs conditions de transfert depuis la prison vers le bâtiment Justitia à Haren.

Les cinq personnes qui ont quitté la pièce sont Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Ali El Haddad Asufi. Au début de l’audience, El Haddad Asufi a demandé la parole et a déclaré se sentir "humilié".

Il y a une caméra au-dessus des toilettes

El Haddad Asufi a expliqué qu’il attendait le procès depuis six ans et demi. Il a regretté ne pas pouvoir s’exprimer sereinement. "Tout est fait pour qu’on se taise et pour nous briser psychologiquement", a-t-il déclaré ce mercredi matin, ajoutant "Ce n’est pas pour narguer la Cour ou qui que ce soit… Je voulais me défendre, mais ce n’est pas possible. On nous humilie tout le temps. Il y a une caméra au-dessus des toilettes".