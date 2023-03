Procès des attentats de Bruxelles : "Cela m’a donné un coup de vieux de voir cette souffrance", Janet Winston a échappé au pire

Janet Winston est d’origine américaine mais est née à Uccle. Elle maîtrise parfaitement le français. A la barre, elle est venue raconter "son" mardi 22 mars 2016, lorsqu’elle accompagnait son mari Fred à l’aéroport. Il partait aux Etats-Unis pour préparer le stage de quatre jeunes espoirs du basket qui pouvaient décrocher une bourse. Chance pour eux, ils devaient le rejoindre deux jours plus tard.

Instantanément, je savais que c’était une bombe

Dès leur arrivée dans l’aéroport, le couple s’est dirigé vers la zone d’enregistrement des bagages de la Delta Airlines. Alors qu’ils discutaient d’une paire de baskets aperçue aux pieds d’une passagère située devant eux, une énorme boule de feu a déferlé vers eux :" instantanément je savais que c’était une bombe, j’ai senti la chaleur, je crois que j’ai été projeté sur quelqu’un qui a amorti le choc puis je me suis retrouvé au sol". Elle se rappelle alors avoir pensé se voir mourir, dans une certaine sérénité, une expérience très particulière.

Est-ce que tu as tes mains ? Est-ce que tu as tes pieds ?

Elle entendra encore la seconde détonation avant de s’évanouir un temps et de revenir à elle en entendant la voix de son mari : " Janet est-ce que tu as tes mains, est-ce que tu as tes pieds ? " lui demande-t-il. Car près d’eux il y a des morts et des blessés démembrés. Elle répond : " oui, mais je n’ai plus mes lunettes ". En esquissant un léger sourire, elle précise à la barre que son mari par chance les a retrouvées rapidement. Après ce sera la course pour sortir au plus vite de l’enfer. Mais lorsqu’ils se retrouvent dehors, un autre enfer les attend, celui des blessés livrés à eux-mêmes dans l’attente des secours.

Elle gardait toute son énergie pour survivre

Ils décident d’aider comme ils peuvent, certaines scènes terribles lui reviennent, "un monsieur africain avait les mains brûlées, devenues blanchâtres", ses yeux également étaient touchés, ne lui permettant plus de voir, il demandait de l’aide : " nous l’avons aidé en attendant qu’il soit pris en charge". Puis ce fut l’arrivée d’un chariot à bagages sur lequel une jeune femme avait été transportée vers l’extérieur :" je l’ai aidée à descendre, sa hanche était explosée, je pouvais voir ses intestins, c’était indescriptible", Janet Winston lui prend la main puis l’aide à respirer, " je voyais qu’elle gardait toute son énergie pour survivre. Par moments elle commençait à paniquer, je lui disais d’inspirer, puis d’expirer". Finalement, elle sera prise en charge par une équipe médicale sans plus vouloir quitter la main de Janet Winston, "Cela m’a donné un coup de vieux de voir cette souffrance". Tourmentée par la suite à propos du sort de cette jeune femme, elle apprendra qu’elle a survécu. Et le sort fera qu’elle pourra même par la suite la revoir.