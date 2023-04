Procès des attentats de Bruxelles : Bilal El Makhoukhi voulait "se faire de l’argent" avec les armes de la rue Max Roos

Sept ans après les attaques, cinq armes d’assaut apparaissant sur ces photos sont toujours manquantes. Bilal El Makhoukhi a reconnu en juin 2022 qu’il avait déménagé les armes avant les attentats. Il devait ensuite contacter "Abou Ahmed" – identifié comme Oussama Atar, jugé par défaut à Bruxelles car présumé mort en Syrie – le 23 mars pour recevoir la suite des instructions, a confirmé l’intéressé.

Cependant, ce contact n’a jamais pu se réaliser. "J’ai essayé d’appeler, mais je n’ai jamais eu de réponse", a déclaré l’accusé. "Que faites-vous, alors ?", l’a interrogé la présidente.

"Je me suis dit que j’allais cacher les armes, puis les utiliser pour me faire de l’argent : me payer de faux papiers et rejoindre la Syrie avec le maximum d’argent", a répondu le trentenaire.

Parti en Syrie fin 2012, le Belgo-Marocain était rentré en Belgique après 14 mois pour se faire soigner d’une blessure au combat. "Vous avez vendu les armes ?", a rebondi la présidente. "Non, je n’en ai pas eu le temps", a-t-il conclu.