Procès des attentats de Bruxelles : après une matinée perturbée, le douloureux exposé de l’enquête a débuté

La lecture des documents motivants les fouilles des accusés a cependant été interrompue. Me Jonathan De Taye, l’avocat d’un des accusés, Ali El Haddad Asufi, a annoncé à la Président qu’il n’avait plus de mandat pour défendre son client. Me Laura Pinilla, l’avocate de Mohamed Abrini a, elle aussi, annoncé la même chose.

"Je vais devoir suspendre la traduction car, s’il n’y a pas d’accusé et plus d’avocat, cela pose un problème de régularité de procédure", a alors estimé la Présidente de la cour d’assises. Du côté des parties civiles, certains y ont vu une forme de sabotage du procès. Ce problème a nécessité une suspension d’audience, le temps que la Présidente puisse régler le problème avec le bâtonnier. Finalement, les deux avocats qui annonçaient ne plus avoir de mandat ont été commis d’office. Me De Taye, l’un des avocats concernés, a réagi. "Je vais respecter votre ordonnance, mais ce n’est que parce que j’ai pu me concerter avec mon bâtonnier que je reste", a-t-il répondu à la Présidente, précisant qu’il pourrait "quitter la salle" et qu'"un nouvel avocat devrait être désigné. Il lui serait impossible de bien faire son travail, prendre connaissance de 350 cartons et libérer son agenda pour six mois". A propos des fouilles, Me De Taye s’est dit "convaincu qu’on aura gain de cause sur les velléités d’une poignée de policiers qui font une fixette". "Je suis persuadé que les génuflexions vont cesser", a-t-il ajouté.

A 11h05, l’audience a pu reprendre avec la poursuite de la lecture des documents qui justifient les fouilles à nu des accusés détenus.

Peu avant 13 heures l’audience a été suspendue et a repris à 14 heures. Il restait deux accusés dont les fiches d’analyse de risque devaient encore être lues et traduites. Au final, on notera que plusieurs avocats de la défense ont relevé des erreurs factuelles dans les fiches qui concernaient leurs clients.