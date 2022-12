Procès des attentats de Bruxelles : Abdeslam et El Makhoukhi refusent de venir, "La psychologie n’a pas fonctionné"

Au sixième jour du procès des attentats de Bruxelles, il est prévu que les procureurs lisent la fin de l’acte d’accusation. Avant cela, la présidente de la cour d’assises a constaté l’absence de deux accusés : Salah Abdeslam et Bilal El Makhoukhi. Elle explique avoir tenté l’approche psychologique : "ça n’a pas fonctionné".

L’audience débute avec cinq accusés dans le box. La présidente constate l’absence de Salah Abdeslam et de Bilal El Makhoukhi. Elle explique : "J’ai été informée par la police, je suppose la DAB, que Salah Abdeslam et Bilal El Makhoukhi refusaient de venir. Il n’y a pas de certificat médical pour Salah Abdeslam".

La présidente Laurence Massart complète : "J’ai été interpellée par la police pour savoir ce qu’il y a lieu de faire. J’ai donné pour instruction d’adopter la psychologie à l’égard des accusés. Il s’agit de leur procès, ils doivent pouvoir venir s’expliquer. J’ai donc dit à la police de dire aux accusés qu’il était important qu’ils viennent".

La psychologie n’a pas fonctionné.

La présidente fait un cours de droit accéléré au jury et explique ce qu’est une ordonnance de prise de corps. Elle explique : "Puisqu’il y a une ordonnance de prise de corps à l’encontre des accusés, la police a le droit d’utiliser la force nécessaire et utile. Elle n’a pas le droit d’utiliser la violence. Mais la police n’a pas envie de réitérer l’incident de jeudi dernier". Et la présidente ajoute : "On me dit que si la police avait dû utiliser la force ce matin, il s’agissait d’une force vive", et d’insister sur cet adjectif.



La présidente conclut : "Je constate que la psychologie n’a pas marché dont acte. On ne va pas bloquer toute la matinée".

Avant de se lancer dans la fin de la lecture de l’acte d’accusation, la présidente demande aux accusés détenus présents dans le box s’ils souhaitent assister à l’audience : "Ce serait normal de rester à l’audience, mais c’est aussi leur choix et leur droit de retourner en cellule".

Pour le troisième jour consécutif, l’audience se déroule devant un box vide.

Et l’audience est finalement suspendue car un avocat est absent. Bilal El Makhoukhi était représenté par l’avocat Nicolas Cohen, mais celui-ci annonce qu’il ne souhaite pas le faire pendant l’audience. La présidente décide d’appeler le bâtonnier de l’ordre pour régler ce nouveau problème.