Procès des attentats de Bruxelles : à Molenbeek, une jeunesse aux multiples projets tournés vers le vivre-ensemble

Safouane, 12 ans, nous explique ce que représente la fresque : "On s’en fout de la couleur de peau. Si on s’y met tous ensemble, on voit qu’on peut arriver à un beau résultat". Ikram, 16 ans, complète : "On voudrait montrer que la solidarité est présente. On a mis des couleurs pétantes, ça représente le quartier".

Oumeyma, peinture sur les doigts, décrit Molenbeek : "C’est une commune où on est tous solidaires. Tout le monde s’entraide". Pour autant, l’adolescente est bien consciente de l’étiquette qui colle à la peau de sa commune : "Dès qu’on parle de Molenbeek avec des Français, ils ont tout de suite une mauvaise image de nous parce que, pour eux, Molenbeek, c’est synonyme d’attentat. Mais si on rentre dans la commune, qu’on apprend à la connaître, on se rend compte que ce n’était qu’une seule personne qui a terni notre image". Oumeyma conclut : "Avant, ça m’énervait. Maintenant, j’ai appris à me défendre, à sortir de vrais arguments pour prouver que Molenbeek, ce n’est pas que ça".

D’autres projets ont été développés au sein de cette maison de jeunes comme la confection de t-shirts qui ont été présentés au Canada ou encore la réalisation d’une bande dessinée qui a permis un voyage jusqu’au Japon. Actuellement, des discussions sont engagées avec les jeunes sur la place des femmes dans l’espace public. Des projets où les jeunes sont amenés à partager et à se responsabiliser.

Débriefing suite à un voyage solidaire

Ce sont les mêmes principes qui guident les jeunes adultes de l’asbl Bien ou Bien. Ce soir-là, place à un débriefing suite à un voyage solidaire réalisé au Sénégal. Sur place, les jeunes ont creusé des puits, préparé des colis alimentaires et confectionné des kits scolaires. C’est le moment pour eux de partager leurs impressions, d'évoquer ce qu’ils ont appris sur place, ce qui les a marqués. Le mot qui revient le plus, c’est égoïsme : "On est tous un peu égoïste. Ici, on a une belle vie. Depuis que je suis rentré, j’ai un peu changé ma manière de vivre", avance Mohamed Amine, 23 ans.

D’autres projets sont en préparation. Un échange avec des jeunes Canadiens sur le thème de l’environnement, un projet avec les grands-parents de ces jeunes sur le thème de l’identité et de la migration. Autant de projets développés à l’initiative des jeunes. Alors quand la mauvaise image de la commune est évoquée, cela suscite pas mal de réactions.

Molenbeek et son image

Casquette sur la tête, grand sourire, Mohamed Amine constate : "Ça fait des années qu’on se fait taper dessus. On a essayé à maintes reprises de montrer notre belle image. On fait des choses très bien ici, mais ce n’est pas forcément connu".