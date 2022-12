Початок судового процесу у справі про брюссельські атаки | Procès des "attentats de Bruxelles"

Coup d’envoi du procès " des attentats de Bruxelles "

Ce lundi, un procès hors-norme débute dans la capitale. Neuf hommes sont accusés d’avoir joué un rôle dans des attentats commis le 22 mars 2016.

Ce matin-là, deux jihadistes se font exploser à Zaventem, dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-National. Un troisième terroriste fait de même, une grosse heure plus tard, à Maelbeek, une station de métro de la capitale.

Le bilan est très lourd : 32 morts, plus de 300 blessés. Plus de six ans après les faits, le procès de ces attentats terroristes s’ouvre donc à Bruxelles. C’est un des plus importants procès que le pays ait connu.

Neuf hommes sont accusés d’avoir joué un rôle dans ces attentats. Un millier de personnes se sont constituées parties civiles. A l’ouverture du procès, ce lundi, la presse internationale se pressait aux portes du " Justitia ", l’ancien siège de l’Otan reconverti en bâtiment de justice.