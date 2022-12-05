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Початок судового процесу у справі про брюссельські атаки | Procès des "attentats de Bruxelles"

© Thomas Mignon avec Belga et DR

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Цього понеділка у столиці розпочинається позачерговий суд. Дев'ятьох чоловіків звинувачують у причетності до нападів 22 березня 2016 року.

Того ранку двоє джихадисти підірвали себе в Завентемі, в залі вильоту Брюссельського національного аеропорту. Третій терорист зробив те саме через добру годину на станції метро Maelbeek у столиці.

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Жертв було багато: 32 загиблих, понад 300 поранених. Через понад шість років після подій у Брюсселі розпочався судовий процес у справі про ці терористичні напади. Це одне з найважливіших судових процесів, які коли-небудь бачила країна.

Дев'ятьох чоловіків звинувачують у участі в цих нападах. Тисяча людей об’єдналися як громадянські партії. Під час відкриття судового процесу в понеділок міжнародна преса скупчилася біля воріт "Justitia", колишньої штаб-квартири НАТО, перетвореної на будівлю суду.

Терористів судитимуть громадяни

Доля підсудних буде в руках народного журі. У Бельгії терористичні злочини розглядаються таким чином судом присяжних. Жеребкування визначило 12 громадян, які наприкінці суду визначать винуватість і обвинувачених. Їм допомагатимуть троє професійних магістратів. Враховуючи тривалість судового процесу та інтенсивність дебатів, було передбачено 24 заміни, які замінять того чи іншого титулованого присяжного у разі потреби.

Шість-дев'ять місяців суду

Цей вівторок буде присвячено читанню обвинувального висновку, це велике резюме судового матеріалу: дуже важливий момент, оскільки присяжні візьмуть до відома факти та те, що звинувачується проти кожного обвинуваченого. Акт налічує 450 сторінок. Її читання має тривати три дні. Очікується, що допит обвинувачених розпочнеться в середині грудня. Перших потерпілих суд заслухає через місяць.

RTBF – Palix

Coup d’envoi du procès " des attentats de Bruxelles "

Ce lundi, un procès hors-norme débute dans la capitale. Neuf hommes sont accusés d’avoir joué un rôle dans des attentats commis le 22 mars 2016.

Ce matin-là, deux jihadistes se font exploser à Zaventem, dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-National. Un troisième terroriste fait de même, une grosse heure plus tard, à Maelbeek, une station de métro de la capitale.

Le bilan est très lourd : 32 morts, plus de 300 blessés. Plus de six ans après les faits, le procès de ces attentats terroristes s’ouvre donc à Bruxelles. C’est un des plus importants procès que le pays ait connu.

Neuf hommes sont accusés d’avoir joué un rôle dans ces attentats. Un millier de personnes se sont constituées parties civiles. A l’ouverture du procès, ce lundi, la presse internationale se pressait aux portes du " Justitia ", l’ancien siège de l’Otan reconverti en bâtiment de justice.

 

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Des citoyens pour juger les terroristes

Le sort des accusés sera entre les mains d’un jury populaire. En Belgique, les crimes terroristes sont jugés de cette manière, par une cour d’assises. Un tirage au sort a désigné 12 citoyens, qui devront, au terme du procès, se prononcer sur la culpabilité des accusés. Ils seront assistés par trois magistrats professionnels. Vu la longueur du procès et l’intensité des débats, 24 suppléants ont été prévus, afin de remplacer s’il y a lieu l’un ou l’autre juré titulaire.

Six à neuf mois de procès

Ce mardi sera consacré à la lecture de l’acte d’accusation, c’est le grand résumé du dossier judiciaire : un moment très important car les jurés vont prendre connaissance des faits et de ce qui est reproché à chaque accusé. L’acte comprend 450 pages. Sa lecture doit durer trois jours. L’interrogatoire des accusés devrait débuter à la mi-décembre. La Cour entendra les premières victimes un mois plus tard.

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