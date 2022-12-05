Початок судового процесу у справі про брюссельські атаки | Procès des "attentats de Bruxelles"

Жертв було багато: 32 загиблих, понад 300 поранених. Через понад шість років після подій у Брюсселі розпочався судовий процес у справі про ці терористичні напади. Це одне з найважливіших судових процесів, які коли-небудь бачила країна.

Дев'ятьох чоловіків звинувачують у участі в цих нападах. Тисяча людей об’єдналися як громадянські партії. Під час відкриття судового процесу в понеділок міжнародна преса скупчилася біля воріт "Justitia", колишньої штаб-квартири НАТО, перетвореної на будівлю суду.

Терористів судитимуть громадяни

Доля підсудних буде в руках народного журі. У Бельгії терористичні злочини розглядаються таким чином судом присяжних. Жеребкування визначило 12 громадян, які наприкінці суду визначать винуватість і обвинувачених. Їм допомагатимуть троє професійних магістратів. Враховуючи тривалість судового процесу та інтенсивність дебатів, було передбачено 24 заміни, які замінять того чи іншого титулованого присяжного у разі потреби.

Шість-дев'ять місяців суду

Цей вівторок буде присвячено читанню обвинувального висновку, це велике резюме судового матеріалу: дуже важливий момент, оскільки присяжні візьмуть до відома факти та те, що звинувачується проти кожного обвинуваченого. Акт налічує 450 сторінок. Її читання має тривати три дні. Очікується, що допит обвинувачених розпочнеться в середині грудня. Перших потерпілих суд заслухає через місяць.