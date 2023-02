Procès des attentats à Bruxelles : une journée sous le sceau de questions aux enquêteurs parfois très techniques

Puis, le procureur fédéral a demandé des précisions concernant Mohamed Abrini, et plus précisément sur le voyage de celui-ci en Syrie à l’été 2015. L’accusé déclare que son leitmotiv pour ce séjour était de se rendre sur la tombe de son frère cadet, décédé en Syrie quelques mois plus tôt. Il n’a pas parlé de ce voyage à sa famille avant de partir, ni à son retour, ont répondu les enquêteurs. Lors d’une audition par une juge d’instruction belge dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Paris, l’accusé Abrini a par ailleurs indiqué qu’un choix lui avait été proposé ainsi qu’à Salah Abdeslam et Sofien Ayari au lendemain du 13 novembre 2015 : celui de prendre de faux papiers et disparaître (sans doute en Syrie ou en Irak, NDLR) ou de "rester jusqu’au bout". Mohamed Abrini, qui a fait le choix de rester, pensait que ses deux co-accusés allaient partir, a-t-il expliqué dans cette audition relatée par les enquêteurs.

Concernant l’accusé Ali El Haddad Asufi, ensuite, les procureurs fédéraux ont souhaité éclaircir ses liens avec le kamikaze Ibrahim El Bakraoui, qu’il aurait plusieurs fois accompagné en voiture entre la fin décembre 2015 et la fin janvier 2016. Le ministère public s’est en outre intéressé à des armes qu’aurait pu récupérer Ali El Haddad Asufi pour la cellule terroriste. Les juges d’instruction et enquêteurs ont cependant concédé qu’aucun élément ne démontrait l’achat effectif d’armes par Ali El Haddad Asufi.

Les procureurs fédéraux ont ensuite posé des questions aux enquêteurs concernant des échanges téléphoniques entre les accusés Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa avant de terminer la matinée avec des interrogations sur les frères Farisi et la manière dont les objets de l’appartement de l’avenue des Casernes ont été évacués après les explosions du 22 mars.