Procès des attentats à Bruxelles : un fichier audio dévoile que l’un des kamikazes voulait remplir une camionnette d’explosifs

Dans le 1er document audio, qui a été diffusé devant la cour mardi, on entend Najim Laachraoui s’exprimer dans un message long de 16 minutes 8 secondes, daté du 13 mars 2016. Les informations y foisonnent. Le terroriste souhaite avant tout donner une "vue d’ensemble de la situation" à Abou Ahmed. Il évoque notamment différents explosifs artisanaux et la façon de les préparer. Il dit avoir fait un test avec du TATP.

Dans son message, il explique que la cellule a déjà réussi à produire 130 kg de TATP et que son objectif est d’atteindre 200 kg pour la fin de la semaine. Il suggère aussi à son interlocuteur de faire une "dougma", c’est-à-dire de remplir une camionnette de 600 à 700 kg de TATP pour la faire exploser. "On pourrait carrément faire une dougma, tu mets ça dans une camionnette et tu déchires !", s’exclame-t-il.

Najim Laachraoui dit avoir même réfléchi à vider des bonbonnes de gaz pour les remplir de cet explosif afin d’amplifier les dommages et de passer "inaperçu".

Un tiers de ce premier enregistrement a déjà été passé au crible par les enquêteurs devant la cour d'assises. L’analyse du document se poursuivra mercredi.