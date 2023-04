Procès des attentats à Bruxelles : un ami d’enfance de Najim Laachraoui lève le voile sur son départ en Syrie

Najim Laachraoui, un des kamikazes des attentats à l’aéroport de Bruxelles, est parti en Syrie car il voulait y combattre le régime de Bachar El Assad aux côtés des rebelles, a témoigné, jeudi, devant la cour d’assises de Bruxelles, un ami d’enfance du terroriste. "Un jour, il m’a dit qu’il espérait mourir sur place", a indiqué l’étudiant. "Je l’ai compris comme un ras-le-bol de la vie plutôt que l’espoir d’une récompense divine", a-t-il complété.

Najim Laachraoui et le témoin se sont connus sur les bancs de l’école primaire avant de se perdre de vue, puis de se retrouver vers 17, 18 ans lorsqu’ils commencent l’université. Le trentenaire à la barre raconte avoir aidé un autre ami, Bilal, à partir pour la Syrie. Un jour, Najim Laachraoui lui a demandé s’il était lui-même prêt à partir. "Je ne l’étais pas", retrace-t-il. Après cela, le sujet n’a plus été abordé et Najim Laachraoui est parti en toute discrétion. "J’ai été très touché par son départ et du fait qu’il n’ait pas partagé avec moi ses intentions de partir", avoue le témoin. "Si j’avais répondu que j’étais prêt, il m’aurait sûrement proposé de partir avec lui", avance-t-il. "Mais je n’étais pas prêt à risquer ma vie, même pour une cause qui me semblait juste", a-t-il souligné. Avant son départ, Najim Laachraoui avait fait un rapprochement avec ses échecs dans son parcours scolaire. "C’est peut-être que Dieu a d’autres projets pour nous", avait-il lancé à son ami. Le témoin ne sait pas précisément ce que Laachraoui a été amené à faire en Syrie. "On sent qu’ils avaient des consignes de ne pas décrire ce qu’ils faisaient", a-t-il indiqué. "Je ne voulais pas non plus lui tendre de perche, pour ensuite devoir lui répondre que je ne voulais pas partir."

En 2013, Najim Laachraoui lui a indiqué qu’il espérait mourir au combat. "J’avais l’impression que c’était dur pour lui ce qu’il vivait. Je l’ai compris comme un ras-le-bol de la vie plutôt que l’espoir d’une récompense divine. Mourir en martyr, ce n’est pas quelque chose de souhaitable, plutôt une consolation", a-t-il souligné. "C’est plus difficile de faire marche arrière et de se rendre compte qu’on a fait une erreur quand on est impliqué", a-t-il exposé. Même après la publication de la photo de Laachraoui la veille des attentats, le témoin ne s’est rendu compte de rien. Jamais il n’a pensé qu’il était recherché pour son implication dans un projet terroriste.

Fin 2013, les deux hommes rompent toute relation en raison de l’arrestation du témoin en février 2014 et de sa condamnation ultérieure pour avoir recruté des combattants syriens. L’une des conditions de sa libération était de rompre tout contact avec Laachraoui. "Après les attentats, il était évident que je n’avais plus aucune admiration pour lui", a encore déclaré le trentenaire.