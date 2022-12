Procès des attentats à Bruxelles : trois des sept accusés détenus restent dans la salle d'audience

Trois des sept accusés détenus au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 ont décidé de rester dans le box plutôt que de quitter la salle d'audience et de retourner en cellule. C'est la première fois que cela se produit après trois jours d'audience consécutifs où l'ensemble des accusés détenus avait décidé de ne pas assister aux débats afin de protester contre leurs conditions de transfert de la prison de Haren au Justitia.

Mohamed Abrini, Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi sont les trois accusés à avoir décidé de quitter la salle d'audience. S'y ajoute Salah Abdeslam, qui n'a pas fait le déplacement jusqu'à la cour d'assises. On ignore cependant la raison de ce refus de comparaître. Sans doute l'attitude des trois accusés présents dans le box s'explique-t-elle par l'intervention prévue de leurs avocats devant la cour d'assises lundi. Ils doivent en effet prononcer une déclaration de défense à l'attention de la cour et des jurés.

Par ailleurs, l'action en référé introduite par six accusés a été reportée, lundi, à vendredi. Elle aura lieu au Justitia à Haren, là où se déroule actuellement le procès des attentats. Cette action vise l'État belge. Les accusés entendent le faire condamner à leur imposer des conditions de transfert dignes.