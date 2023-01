Procès des attentats à Bruxelles : Smail Farisi et Ibrahim El Bakraoui sous la loupe des enquêteurs lundi

La personnalité et le rôle de l’accusé Smail Farisi et du kamikaze Ibrahim El Bakraoui seront examinés à la loupe par les enquêteurs lundi, devant la cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et de la station de métro Maelbeek. La totalité de l’audience précédente, jeudi, avait été consacrée à Ali El Haddad Asufi.

Alors que le programme actuel prévoyait que la présentation de l’enquête s’attarde également sur Ibrahim Farisi, l’avocat de ce dernier, Me Xavier Carrette, a fait savoir à la cour qu’il avait une indisponibilité lundi et qu’il souhaitait que la partie concernant son client soit déplacée. Après quelques arrangements, il a été décidé de reporter la présentation d’Ibrahim Farisi au 2 février et de consacrer la journée de lundi uniquement à son frère et à Ibrahim El Bakraoui.