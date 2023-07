Procès des attentats à Bruxelles : sept éléments "décisifs" doivent mener le jury à acquitter Smail Farisi, liste sa défense

"Il n’a jamais été pris en flagrant délit de mensonge. Tous ses déplacements ont été confirmés par la téléphonie. Il s’est rendu et a collaboré. Il a livré des explications sans y être obligés", a rappelé le plaideur. Aucune déclaration de témoin ne le prend non plus à défaut.

Quant aux déclarations de ses co-accusés, pourquoi Osama Krayem serait-il crédible pour accuser les autres individus dans le box mais pas pour disculper Smail ?, s’est interrogé Me Lauvaux. ADN, empreintes, armes, cartes SIM, faux documents, détonateurs ou téléphonie… Aucun élément matériel ne permet de relier Smail Farisi au projet des attentats, a poursuivi l’avocat.

Enfin, "il reste ce malheureux audio 'Fumier'", enregistré par le kamikaze Ibrahim El Bakraoui. Ce dernier y remercie une personne pour "tout ce que (elle a) fait pour (la cellule)". Smail, parfois surnommé "fumier", n’a jamais admis en être le destinataire.