Procès des attentats à Bruxelles : Salah Abdeslam n'assiste pas à l'exposé des enquêteurs le concernant

Les enquêteurs et juges d'instruction termineront ce mercredi leur présentation de l'enquête avec les trois derniers portraits encore à dresser : ceux de Sofien Ayari, de Salah Abdeslam et d'Oussama Atar. Tout comme Mohamed Abrini la semaine passée, Salah Abdeslam a choisi de ne pas assister à l'exposé le concernant. Depuis plusieurs semaines, cet accusé retourne systématiquement en cellulaire au début de l'audience, cela afin de protester contre les conditions de transfert des accusés détenus depuis la prison de Haren au Justitia, où a lieu le procès. Ces derniers dénoncent les fouilles à nu avec génuflexion auxquels ils sont soumis chaque jour. Mohamed Abrini et Osama Krayem ont également souhaité retourner en cellule. Restent donc dans le box des accusés Sofien Ayari, dont le portrait sera dressé ce mercredi matin, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa.