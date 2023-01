Procès des attentats à Bruxelles : "Nous avons reçu l’ordre de trouver d’éventuelles dernières victimes", raconte un pompier

"On a entendu sur notre radio le message d’évacuation. Je me suis dit, en voyant les cadavres et les restes humains, peut-être qu’il y a encore un risque d’explosion, tout en avançant, tout en ayant peur. J’avais l’impression d’être dans un cauchemar", a-t-il dit.

"L’intérieur de la rame, je crois que je ne dois pas vous expliquer, a enchaîné son collègue. Faire des recherches dans ces conditions, en ayant reçu un message d’alerte qu’il fallait évacuer, ce n’était pas facile. Cela fait 24 ans que je suis pompier, c’était la première fois que je voyais ça."

Le premier pompier a repris son récit : "C’est alors qu’on a trouvé encore une victime. Les collègues ont pu l’aider. Je pense que c’est une des dernières victimes qu’il y avait à sauver"

"Nous sommes encore allés à la station Arts-Loi, pour remonter vers Maelbeek sur les voies et tenter d’y trouver des personnes qui s’étaient cachées ou des victimes potentielles. Deux autres victimes ont été trouvées, elles avaient été éjectées sur le quai d’en face. On est ensuite remonté sur la voie publique et on a été remplacés par une autre équipe. On est resté plus ou moins trois heures sur place."