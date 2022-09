Procès des attentats à Bruxelles : les victimes du terrorisme déçues du report

L’association représentant des victimes du terrorisme V-Europe se dit vendredi soir déçue par le report sine die du procès des attentats de Bruxelles, sans certitude quant à la date de reprise. Selon V-Europe, ce report équivaut à "une victimisation secondaire non désirée des victimes". Elle espère que le procès pourra se dérouler le plus rapidement possible sans nouvelles mauvaises surprises.

Le SPF Justice a indiqué vendredi à la présidente de la cour d'assises qu’il ne sera pas possible de tenir l’audience de tirage au sort des jurés le 10 octobre. Cette dernière avait ordonné, le 16 septembre, que les boxes des accusés soient démontés et reconstruits autrement, car ils violaient en l’état plusieurs articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Ces travaux d’aménagement ne pourront pas être terminés à temps.

"Au vu du report sine die du procès et de l’absence de solution au problème des boxes, V-Europe ne peut que s’étonner qu’aucune alternative ne puisse désormais être trouvée qui permettrait de respecter dans le timing de ce procès pour lequel les victimes ont attendu si longtemps", déplore l’association dans une réaction communiquée à Belga.

V-Europe a rappelé son attachement à "un procès équitable mené dans la dignité et le respect des droits de toutes les parties", soulignant qu’une attention particulière est aussi requise pour les victimes.