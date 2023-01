Procès des attentats à Bruxelles : les terroristes du 22 mars, "cramés", ont agi dans la précipitation

Il s'agit de "Abou Ahmed", qui ne serait autre qu'Oussama Atar, accusé devant la cour d'assises mais qui y fait défaut. Selon les enquêteurs, il est présumé mort en Syrie. Les deux terroristes expliquent leur précipitation par la diffusion de photos des frères El Bakraoui dans presse. "Les armes ont tardé", ajoutent-ils en outre. Ils vont dès lors utiliser les 130 kg de TATP, évoqués dans un précédent message audio. "La situation et telle qu'on ne peut plus retarder quoi que ce soit", insiste Najim Laachraoui. Il n'y a plus de "frère" pour la logistique, "tout le monde est cramé", ajoute-t-il. Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui évoquent les cibles dans leur message. Il s'agira du métro et de l'aéroport, où, selon un "frère", il y a des vols américain, russe et israélien dans la matinée. Acculée, la cellule perpétra "cinq 'dougmas', direct", c'est-à-dire des attentats-suicides avec charge explosive. Les deux terroristes disent encore avoir laissé des armes dans une cache pour des "frères". Ils détaillent alors leur arsenal, comprenant, entre autres, des kalachnikovs.