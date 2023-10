Procès des attentats à Bruxelles : les mandats d’arrêt à l’encontre d’Osama Krayem et de Sofien Ayari sont valables

La chambre du conseil de Bruxelles a déclaré exécutoires les mandats d’arrêt européens délivrés par la France à l’encontre d’Osama Krayem et de Sofien Ayari, a indiqué à Belga vendredi le tribunal de première instance de Bruxelles. Les deux condamnés pour terrorisme ont encore la possibilité de faire appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation.

Les autorités françaises ont émis des mandats d’arrêt européens, aux fins d’exécution d’une peine, à l’encontre d’Osama Krayem et de Sofien Ayari. Les deux hommes viennent d’être condamnés par la cour d'assises de Bruxelles dans le procès des attentats du 22 mars 2016 et sont incarcérés en Belgique, mais ils ont également été condamnés précédemment par la cour d'assises de Paris dans le procès des attentats du 13 novembre 2015.

Krayem et Ayari contestent leur remise à la France et se sont donc opposés à l’exécution de ces mandats d’arrêt devant la chambre du conseil de Bruxelles. Celle-ci a examiné, jeudi matin, s’il existait ou non des causes de refus à l’exécution desdits mandats et a répondu par la négative, dans une ordonnance rendue quelques heures plus tard. Pour la chambre du conseil, les mandats d’arrêt sont donc exécutoires, ce qui signifie que la Belgique peut procéder au transfert des deux détenus vers la France. Mais ceux-ci ont la possibilité de faire appel de cette décision, la chambre des mises en accusation se pencherait alors à son tour sur leur demande.