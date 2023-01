Procès des attentats à Bruxelles : les juges d’instruction commencent par évoquer les planques utilisées par les accusés

Cette fois, l’appartement est loué sous une fausse identité par Ibrahim El Bakraoui. Dans un premier temps, ce sont Mohamed Belkaïd, Sofien Ayari et Najim Laachraoui qui y emménagent, tandis que les trois autres restent encore quelque temps à l’avenue de l’Exposition. Il existe également une autre planque, occupée par Ibrahim El Bakraoui depuis le 4 octobre 2015. C’est un appartement situé avenue des Casernes à Etterbeek, dont le locataire est Smaïl Farisi. Un mois plus tard, Khalid El Bakraoui y a emménagé et Osama Krayem l’y rejoindra dès le 16 mars 2016.

Ensuite, en février 2016, c’est un appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek qui est loué sous une fausse identité, toujours par Ibrahim El Bakraoui. Ce dernier y vivra avec Najim Laachraoui et Mohamed Abrini. Osama Krayem y vivra également entre le 5 et le 16 mars 2016, date à laquelle il rejoint Khalid El Bakraoui avenue des Casernes à Etterbeek. Enfin, la cellule a utilisé un appartement situé rue du Tivoli à Laeken. Il s’agit du domicile d’Hervé Bayingana Muhirwa. Les juges d’instruction considèrent qu’il s’agit plus d’un "hébergement temporaire" que d’une planque.

Mohamed Abrini et Osama Krayem y trouveront refuge après les attentats du 22 mars 2016, avant d’être arrêtés. L’intérêt de cette présentation était de donner une vue globale de l’utilisation des planques mais aussi d’obtenir une idée de qui avait vécu avec qui, les juges d’instruction insistant sur le fait qu’il s’agissait bien d’une cohabitation étroite.