Procès des attentats à Bruxelles - Les avocats satisfaits que le procès puisse enfin vraiment commencer

De nombreux avocats de la défense notaient d'ailleurs que le box en question, dont ils n'ont vu que des photos jusqu'à présent, était un "copier-coller" de celui ayant servi lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. "C'est mieux que ce que nous avions avant", commente Xavier Carette, avocat de Ibrahim Farisi, qui, comme son frère Smail Farisi, comparait libre au procès.

"C'est ce qu'il aurait fallu faire dès le début. Le précédent était une aberration et nous avons été ridicules", a fustigé Me De Taye. "Maintenant, il est là et il faut aller de l'avant", a-t-il conclu.