Procès des attentats à Bruxelles : les avocats des accusés du procès des attentats demandent que les fouilles soient motivées

"Nous sommes dans un État de droit. On n’applique pas la loi du talion", a poursuivi Me Paci. Notre combat n’est pas illégitime car c’est dans l’intérêt d’avoir un débat serein dans le procès des attentats. Ce n’est pas un chantage à la parole. Et je pense que la présidente de la cour d’assises est sensible à nos arguments puisqu’elle a décidé de postposer l’interrogatoire des accusés. Notre démarche n’a donc rien d’absurde et d’indécent".

Six des sept accusés détenus au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles ont introduit une action contre l’État belge devant le tribunal civil de Bruxelles, siégeant en référé. Il s’agit de Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa.