Procès des attentats à Bruxelles : les accusés Sofien Ayari et Salah Abdeslam dans le viseur du ministère public ce jeudi

Après s'être intéressé mercredi aux accusés Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi, le parquet fédéral poursuivra jeudi son réquisitoire concernant la culpabilité des 10 hommes poursuivis pour les attentats commis le 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Le ministère public délivrera son interprétation du dossier concernant Salah Abdeslam et Sofien Ayari.

Mercredi, Paule Somers et Bernard Michel, procureurs fédéraux, ont requis la culpabilité d'Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi en tant que co-auteur d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste et membres d'une organisation terroriste.

Ce jeudi

Jeudi, l'accusation livrera son interprétation des faits concernant deux autres accusés: Sofien Ayari et Salah Abdeslam. Les deux hommes avaient été interpellés quelques jours avant les attaques, le 18 mars 2016, à la suite de la fusillade survenue dans la planque forestoise de la cellule djihadiste. La défense des accusés utilise donc cette temporalité des faits pour souligner que les deux accusés n'ont rien à voir avec les attentats perpétrés à Bruxelles le 22 mars 2016 puisqu'ils se trouvaient déjà derrière les barreaux.

Leur objectif aurait été, toujours selon la défense, de se rendre en Syrie. Salah Abdeslam a toutefois déjà été condamné à la prison à vie dans le cadre du procès des attentats de Paris commis en novembre 2015 et ayant coûté la vie à 130 personnes. Ce dernier s'était rendu sur place, notamment en compagnie de son frère Brahim avec l'intention de s'y faire exploser. Il avait finalement renoncé à passer à l'acte, au contraire de son frère. Il est le seul membre du commando parisien toujours en vie.