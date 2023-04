Procès des attentats à Bruxelles : le témoignage de Mohamed Bakkali, moment marquant de la journée de ce mercredi

Dans la foulée de ce témoignage, la cour a accueilli Yassine Atar. Condamné à huit ans de prison devant la cour d'assises de Paris pour son aide à l’organisation des attaques, il est le frère d’Oussama Atar, soupçonné d’être le cerveau des attentats à Paris et Bruxelles. Le témoin est également le cousin des frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser, l’un à l’aéroport de Zaventem, l’autre à la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016. L’intéressé a cependant refusé de répondre aux questions de la cour d'assises, arguant avoir déjà dit tout ce qu’il avait à dire à Paris et que son témoignage "n’apporterait rien". Face à l’obstination du témoin, la présidente de la cour et les juges assesseurs ont été contraints de procéder à l’exercice rébarbatif de la lecture des quatre auditions de l’homme qui figurent au dossier. Laurence Massart a néanmoins pris la peine, entre chaque lecture, de redemander à Yassine Atar s’il n’avait pas changé d’avis. Ce dernier a toutefois persisté dans son mutisme. La lecture a pris près de trois heures, jusque vers 14h30. À la reprise des débats à 15h45, la cour a ensuite rencontré un autre obstacle : Me Jonathan De Taye, l’avocat d’Ali El Haddad Asufi, était en effet absent alors qu’il voulait donner un commentaire sur le témoignage du frère d’Oussama Atar.

