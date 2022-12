Procès des attentats à Bruxelles : le jury est composé de 7 femmes et 5 hommes

Le jury est désormais installé au procès des attentats du 22 mars 2016. Mercredi, devant la cour d'assises de Bruxelles, 12 citoyens – sept femmes et cinq hommes – ont été choisis pour composer le jury. Vingt-quatre autres citoyens – 15 hommes et neuf femmes – ont été retenus comme jurés suppléants, prêts à prendre la place d’un juré effectif qui serait amené à ne plus pouvoir suivre les débats. Le jury étant constitué, les débats vont pouvoir commencer lundi.

Les 36 jurés, 12 effectifs et 24 suppléants, ont été tirés au sort après que la présidente a octroyé 200 dispenses sur un total d’environ 450 citoyens présents mercredi à l’audience. Au départ, ce sont 1000 personnes qui avaient été convoquées comme candidats-jurés. Parmi elles, 339 avaient été dispensées par la présidente avant cette audience, après avoir envoyé leur demande par écrit au greffe de la cour.

Après avoir accordé toutes les dispenses, et compte tenu des nombreuses absences, la cour a procédé au tirage au sort sur une base de 293 personnes présentes et non dispensées. Tous les jurés ont prêté serment et ont découvert ensuite les locaux qui seront les leurs durant plusieurs mois, dans le bâtiment de justice Justitia, à Haren, où le procès se déroulera. Les jurés pourront même décorer ces pièces à leur manière, a souligné la présidente de la cour.

L’examen des demandes de dispense a occupé la majeure partie de l’audience, mercredi, entre 10h20 et 19h00. La cour a ensuite procédé au tirage au sort, vers 20h00, pour le terminer peu après 23h00.

Parmi les demandes de dispense soumises à la cour, de nombreuses personnes ont fait valoir des problèmes de santé. La présidente a exempté toutes les personnes qui ont pu produire un certificat médical, mais beaucoup moins celles qui n’ont pas pu fournir de justificatifs conformes. Ce sont aussi des difficultés d’organisation dans la sphère familiale qui ont été avancées comme incompatibles avec la charge de juré durant plusieurs mois. La présidente a accordé très peu de dispenses pour ce motif.